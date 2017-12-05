Раскрыты предпочтения покупателей автомобилей на Северном Кавказе

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по продажам легковых автомобилей в республиках Северного Кавказа за первые 10 месяцев 2017 года.

Самыми популярными машинами среди покупателей региона стали модели производства АвтоВАЗ: Lada Vesta (продано 6027 автомобилей), Lada Granta (4749 автомобилей) и Lada Priora (3970 автомобилей).

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В десятку лидеров по региону вошли также Hyundai Solaris (3139 проданных машин), Toyota Camry (2998 автомобилей), Kia Rio (2373 единиц), Lada 4x4 (1279), Volkswagen Polo (1203), Hyundai Creta (856) и Lada Largus (837 автомобилей).

Аналитики обращают внимание, что в целом продукция АвтоВАЗа занимает в регионе 45 процентов рынка легковых автомобилей.

Согласно данным исследования, северокавказские покупатели предпочитают седаны (65 процентов всех проданных автомобилей без пробега) черного или белого цветов (25 и 20 процентов соответственно).