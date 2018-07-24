Tesla заподозрили в массовом отзыве автомобилей

Tesla начала производить достаточное количество Model 3, но, по мнению аналитика Needham & Co. Раджвиндра Джилла, многие клиенты, сделавшие предзаказы, нетерпеливы, чтобы ждать свои автомобили, и отменяют их чаще, чем раньше. Об этом сообщает CNN.

Рост аннулированных заказов на Model 3 пришелся на середину июня, после чего количество отмененных заказов превысило число депозитов на новые электромобили Tesla, говорит Джилл. Однако сама компания опровергает это.

В своем сообщении аналитик упомянул о долгом ожидании машин, истечении срока действия налоговой льготы в размере 7,5 тысячи долларов, а также о том, что Tesla еще не сделала автомобиль в базовой комплектации за 35 тысяч долларов доступной для покупки. По его словам, каждый четвертый заказ на Model 3 аннулируется — вдвое чаще, чем годом ранее. А время ожидания Model 3 составляет от 4 до 12 месяцев. Также Джилл добавил, что продажи моделей S и X «тусклые», особенно после увеличения конкуренции от премиальных автопроизводителей.

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В свою очередь, компания Илона Маска отрицает, что число отмененных предзаказов увеличилось. По сообщению Tesla, данные, которые предоставил аналитик, устарели, так как на сегодняшний день клиенты получают свой автомобиль в течение 1-9 месяцев. Компания также придерживается планки в 100 тысяч произведенных Model 3 к концу года.

Для достижения целевого показателя Tesla должна нарастить объемы выпуска автомобилей на 27 процентов. Аналитик не верит в подобные обещания, он напирает на то, что компания продолжает нести убытки. Более того, он убежден, что к концу 2020 года компания потеряет 6 миллиардов долларов.

В настоящий момент, чтобы приобрести новый электромобиль от Tesla, клиенту необходимо заплатить депозит в размере тысячи долларов, затем доплатить 2,5 тысячи долларов для выбора определенной комплектации, и только после получения автомобиля заказчик выплачивает оставшуюся сумму.

В то же время в России с заказами у Tesla все намного лучше — недавно ретейлер «Связной» совместно Moscow Tesla Club запустил сервис онлайн-заявки на поставку автомобилей Tesla. За месяц работы сервиса компании получили 236 заявок, что сопоставимо с общим числом автомобилей Tesla в России. Любой желающий может оставить заявку и получить свой автомобиль в течение четырех месяцев. В настоящее время в России нет официального представителя компании Tesla.

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