Тайны Ford, Tesla и Toyota утекли в сеть

Исследователи обнаружили в открытом доступе массивы данных, содержащие коммерческие тайны компаний Volkswagen, Chrysler, Ford, Toyota, General Motors, Tesla и ThyssenKrupp. Об этом говорится в докладе компании UpGuard, опубликованном на официальном сайте.

Вся информация хранилась на общедоступном сервере компании Level One Robotics. Специалисты обнаружили в хранилище важные документы почти 100 компаний.

В исследовании говорится, что общий объем подобной информации превысил 157 гигабайт. В основном в хранилище содержались схемы сборочных линий, планы заводских этажей, документация и другие бумаги за последние 10 лет. Кроме того, специалистам удалось обнаружить отсканированные копии паспортов и водительских удостоверений некоторых топ-менеджеров компаний.

Данные стали доступны из-за использования общего протокола передачи файлов rsync, на сервере которого не были установлены никакие ограничения. При этом в докладе говорится о том, что потенциальные злоумышленники могли не только изучить важные документы, но и внести в них изменения. Эксперты UpGuard уведомили Level One Robotics об утечке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!