Американцы раскритиковали национальную базу угроз России

Национальная база данных уязвимостей России медленно пополняется и крайне неполная. К такому выводу пришли аналитики американской компании Recorded Future. Исследование опубликовано в блоге организации.

Специалисты проанализировали базу данных угроз безопасности информации, опубликованную на сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Согласно оценкам экспертов, в список заносится лишь 10 процентов от известных уязвимостей. При этом записи появляются в нем с большой задержкой: на 83 дня позднее, чем в идентичном перечне Китая, и на 50 — чем в американском.

Еще одним минусом названа крайне медленная заполняемость: за пять лет существования базы лишь в 2015 году число новых записей достигло 12 тысяч. В остальные годы их количество не превысило трех-четырех тысяч. Перечень обновляется во многом с помощью формы обратной связи.

Эксперты раскритиковали организацию, ведущую базу. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, считают они, ответственна за защиту государственной тайны, а также поддерживает разведывательные службы, так как подведомственна Минобороны. Это дало им основания утверждать, что база состоит в основном из уязвимостей, используемых «госхакерами».

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ФСТЭК также заполняет базу данных уязвимостями, которые в первую очередь представляют угрозу для российских государственных информационных систем. Это дает исследователям данные о том, какие технологии, оборудование и программное обеспечение используются в сетях российского правительства.

Применяемые методы уже применялись в анализе национальных баз данных уязвимостей Китая и США. Те были созданы на несколько лет раньше и отличаются частотой заполняемости и большим охватом.

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