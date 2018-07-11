В сеть утекли секретные документы о беспилотниках США

На одном из хакерских форумов оказались выставлены на продажу секретные документы американских военных. Об этом сообщает The Bleeping Computer со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности компании Recorded Future.

Некоторые украденные файлы включают в себя учебники для обслуживания беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, различные учебные пособия по созданию самодельных взрывных устройств, руководства по эксплуатации танка M1 Abrams и подробное описание тактики танкового взвода.

По словам экспертов, утекшие материалы позволят противникам оценивать технические возможности и недостатки в одном из самых технологически совершенных беспилотных аппаратов, который состоит на вооружении ВВС и ВМС США.

Специалисты выяснили, что хакеры продавали данные по цене от 150 до 200 долларов, что довольно дешево для подобных документов. Чтобы украсть учебные пособия, взломщики использовали старую уязвимость в роутерах Netgear, которая позволяла получить доступ к устройству с помощью ввода стандартного пароля. Некоторые из таких маршрутизаторов находились на территории военных объектов. Эксперты полагают, что часть документов была украдена из Пентагона или у офицеров Армии США.

Инцидент можно было бы легко предотвратить, если бы IT-подразделения военных баз лучше следили за безопасностью и меняли бы стандартные учетные данные, уверены специалисты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!