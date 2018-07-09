Интернет и СМИ
 
Последние новости
Подозрительно нюхающие российские футболисты заставили немцев говорить о допинге
В Большом адронном коллайдере заметили редчайшее явление
США пообещали Киеву не предавать Украину на встрече Трампа и Путина
Испанским военным разрешили носить брюки из-за татуировок
Хорват извинился за «Слава Украине!» и вылетел из сборной
Россиян захотели заменить роботами
Тысячи сотрудников секретных военных баз прокололись на любви к бегу
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса и обнаженки в кино
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи со скоростью вертолета
Российский ответ в торговой войне против США оказался бесполезным
Новости партнеров

Хакеры нашли способ украсть тысячи литров бензина у американской заправки

Перейти в «Мою Ленту»

Полиция американского города Детройт разыскивает преступников, которые взломали системы местной бензозаправки и украли почти 2,3 тысячи литров горючего. Об этом сообщает местное отделение телеканала FOX.

Воры захватили управление заправкой на полтора часа. Они отключили систему оплаты и заправили 10 автомобилей на сумму около 1,8 тысячи долларов (почти 113 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Сотрудник бензозаправки Азиз Авад (Aziz Awadh), который в момент преступления стоял на кассе, заявил, что экран компьютера, контролирующего оплату горючего, был заблокирован. «Я пытался остановить это, но ничего не работало», — сказал он. Насос удалось заблокировать лишь после того, как работник догадался перекрыть подачу вручную, используя набор инструментов на экстренный случай.

Несколько месяцев назад специалисты в области кибербезопасности обнаружили уязвимости в программном обеспечении, установленном на бензозаправках самообслуживания. Сообщалось, что хакеры смогут не только красть топливо, но и захватывать кредитные карты покупателей или манипулировать ценами на горючее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Thieves hack into Detroit gas pump, stealing more than 600 gallons
Хакеры напали на российскую больницу во время операции на мозге ребенка
Хакеров назвали ответственными за рост цен на бензин
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:49 1 июля

«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
13:10Сегодня

Двух журналистов обвинили в нарушении закона столетней давности

14:11Сегодня

Прославившая на весь мир якутские морозы россиянка повторила успех с комарами

12:13Сегодня

«Воспоминания» 21 миллиона пользователей утекли в сеть

Интернет и СМИ

Когда не хватает эмодзи

Россиянам нужны свои символы, и их необходимо выбрать прямо сейчас
10:46Сегодня

Блогер пошел под суд за трансляцию порнографии

01:36Сегодня

Слепаков объяснился за насмешки над сборной России

06:54Сегодня

МИД предложил ЦРУ обновить карту России в посте о ЧМ-2018

Интернет и СМИ00:08 4 июля

Неприкасаемые

Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
07:33Сегодня

Туристка рассказала о сексуальных домогательствах в Египте и попала в тюрьму

14:48 8 июля

Рассказавшую о подготовке «большой войны» в Донбассе программу закрыли

05:47Сегодня

Иранская гимнастка записала танцы в спальне и привлекла полицию

Россия
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
Москвичам разрешили навещать родных в реанимации
ЛГБТ-активисты из шести стран провели в Москве акцию под видом болельщиков
Шестнадцать сибиряков умерли в ожидании квартир
«У нас две крайности — либо святой, либо негодяй»
Чемпионат мира объединил россиян. И так же быстро их рассорит
По законам улиц
Коварный тест на знание современной Москвы
Макрон не встретит Путина на матче сборной Франции в Санкт-Петербурге
Все материалы
Мир
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
Испанским военным разрешили носить брюки из-за татуировок
Тайские власти засекретили операцию по спасению детей из пещеры
В Германии сирийцы-антисемиты напали на сирийца
Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей
Раскрыта личность убитого афганцами американского солдата
Обаму поймали на нежелании бороться с афганским героином
Все материалы
Бывший СССР
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Захар Прилепин решил уйти из батальона армии ДНР
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер
Киев объяснил британским СМИ значение лозунга «Слава Украине!»
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Эксперт оценил перспективы освоения побережья Восточной Арктики
Кудрин усомнился в исполнении майского указа Путина
Пенсии россиян отдадут страховым компаниям
Власти подсчитали выгоду от повышения НДС
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Побег влюбленного зэка на свидание попал на видео
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи со скоростью вертолета
Звезду сериала «Бригада» оштрафовали за пистолет
В Москве таксист обокрал британского болельщика на два миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
В Китае нашли неожиданную угрозу для человечества
В Большом адронном коллайдере заметили редчайшее явление
Разрешена 100-летняя загадка о происхождении современного человечества
Диктаторам предрекли помощь от роботов и искусственного интеллекта
Все материалы
Спорт
Спасибо, ребята
Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно
Защита сборной России стала лучшей на чемпионате мира
Испания сменила тренера после провала на ЧМ-2018
Восславившего Украину защитника сборной Хорватии раскритиковали на родине
ПСЖ собрался побить трансферный рекорд Неймара
Защитник сборной России заинтересовал «Интер»
Только для своих
Европа побеждает. Бразилия и Уругвай едут домой
Все материалы
Культура
«Расплющенные солнцем тела»
Голые и беззаботные отдыхающие на пляжах в живописных фотографиях со всего мира
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
«Тони трогал тебя там, где нельзя?»
Почему не стоит полностью доверять показаниям детей
Актера из «Бригады» задержали в Москве с пистолетом
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса и обнаженки в кино
Названа лучшая книга полувека
Украина отказалась от участия в детском «Евровидении» из-за денег
Все материалы
Интернет и СМИ
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
Двух журналистов обвинили в нарушении закона столетней давности
Прославившая на весь мир якутские морозы россиянка повторила успех с комарами
«Воспоминания» 21 миллиона пользователей утекли в сеть
Слепаков объяснился за насмешки над сборной России
Все материалы
Ценности
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Звериные головы
Кастеты, русский мат и голова фламинго. Рассудок в Париже сохранили не все
Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность
Муж Ким Кардашьян начал торговать трениками жены
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Юбка с принтом из прошлого стала популярной летней вещью
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Туристам запретили купаться в Черном море
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой
Цирковой слон рухнул на людей во время выступления
Сбежавшая черепаха вернулась к эстонцу спустя три года
Поросенок с человеческим лицом родился в Китае
Все материалы
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Битва рамных внедорожников
Большой китаец Haval H9 против японцев Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
Lada Priora незаметно обновилась
UAZ построил первый отечественный гибридный грузовик
Skoda готовит Rapid второго поколения
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Названы три города России с дорожающими квартирами
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Россия установила новый ипотечный рекорд
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Все материалы