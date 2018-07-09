Хакеры нашли способ украсть тысячи литров бензина у американской заправки

Полиция американского города Детройт разыскивает преступников, которые взломали системы местной бензозаправки и украли почти 2,3 тысячи литров горючего. Об этом сообщает местное отделение телеканала FOX.

Воры захватили управление заправкой на полтора часа. Они отключили систему оплаты и заправили 10 автомобилей на сумму около 1,8 тысячи долларов (почти 113 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Сотрудник бензозаправки Азиз Авад (Aziz Awadh), который в момент преступления стоял на кассе, заявил, что экран компьютера, контролирующего оплату горючего, был заблокирован. «Я пытался остановить это, но ничего не работало», — сказал он. Насос удалось заблокировать лишь после того, как работник догадался перекрыть подачу вручную, используя набор инструментов на экстренный случай.

Несколько месяцев назад специалисты в области кибербезопасности обнаружили уязвимости в программном обеспечении, установленном на бензозаправках самообслуживания. Сообщалось, что хакеры смогут не только красть топливо, но и захватывать кредитные карты покупателей или манипулировать ценами на горючее.

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