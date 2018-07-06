Хакеры напали на российскую больницу во время операции на мозге ребенка

Хакеры организовали атаку на компьютерные системы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени в момент серьезной операции. Об этом в ходе международного конгресса по кибербезопасности рассказал глава Сбербанка Герман Греф, сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел несколько дней назад во время сложной операции на головном мозге 13-летней пациентки. В процессе оперативного вмешательства медицинские приборы оказались отключены из-за взлома. Главный врач центра Альберт Суфианов сумел закончить операцию, не опираясь на электронные показатели.

Руководитель Сбербанка пояснил, что злоумышленники взломали компьютеры и приборы с помощью вируса-вымогателя под названием Пурген. По личной просьбе Суфианова специалисты по кибербезопасности посетили центр нейрохирургии и восстановили данные, вернув компьютерные системы к жизни.

Более трех лет назад неизвестные злоумышленники взломали сайт челябинской городской больницы. Тогда на портале была поставлена «заглушка» с эмблемой неизвестной организации, а звуковым фоном служила восточная музыка.

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