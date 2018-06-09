Китайские хакеры похитили у США разработки вооружений для подводных лодок

Хакеры, работающие на правительство Китая, взломали компьютерные сети компании-подрядчика ВМС США и выкрали значительный объем информации, в том числе касательно перспективных вооружений. Об этом газете The Washington Post рассказали представители американских властей.

Киберпреступники похитили 614 гигабайт данных, включая секретную информацию касательно разработки сверхзвуковой противокорабельной ракеты для подводных лодок, которая должна встать на вооружение ВМС США к 2020 году. Также добычей хакеров стала информация о тщательно охраняемом проекте Sea Dragon по адаптации существующих технологий для нового назначения.

Кроме того, похищены сведения о криптографических системах, данных сонаров и средствах радиоэлектронной борьбы. Задачу взломщикам облегчило то, что информация хранилась в незасекреченной сети подрядчика, название которого не раскрывается.

Расследование ведется силами ВМС США совместно с ФБР.

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