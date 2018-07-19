Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв

Киберпреступники научились устанавливать контроль над телефонными номерами пользователей ради взлома социальных сетей, пишет Motherboard.

По данным издания, злоумышленники перехватывают доступ к аккаунтам и продают базы с информацией для авторизации на черном рынке.

О новом методе взлома Motherboard узнал, когда в издание обратилась супружеская пара из пригорода Солт-Лейк-Сити, ставшая жертвой хакеров. Рейчел Остлунд (Rachel Ostlund) потеряла контроль над своим Instagram-аккаунтом, а также над учетными записями на других платформах — Amazon, Ebay, Paypal, Netflix. Хакеры вышли на мужа потерпевшей и, угрожая изнасилованием и физической расправой, потребовали предоставить им доступ еще и к аккаунту женщины в Twitter.

Взволнованная пара вызвала полицию, однако правоохранители не смогли им помочь. Тогда муж жертвы шантажа вышел на ФБР, где ему сообщили, что расследование деятельности данной группы хакеров уже ведется.

Ранее жертвы шантажа мошенников из сети предупредили, что злоумышленники принялись рассылать пользователям письма с угрозами опубликовать интимные видео, якобы записанные на веб-камеру. Они требовали крупный выкуп, однако, как предполагают специалисты, вероятнее всего, никаких интимных видео у шантажистов в действительности нет.

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