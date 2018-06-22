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Обнаружен опасный вирус-захватчик на Android

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Специалисты компании ESET обнаружили новый троян, распространяемый под видом полезных приложений для Android. Об этом сообщается пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вредоносная программа, названная HeroRat, атакует жертв, скачавших поддельные приложения в неофициальных магазинах. Злоумышленники заманивают пользователей обещаниями накрутить подписчиков в соцсетях или подарить определенную сумму в криптовалюте. После запуска зараженного алгоритма программы выдают сообщение об ошибке и и инсценирует самоудаление. На самом деле алгоритм продолжает работу.

HeroRat берет захваченный гаджет под под полный контроль: перехватывает трафик мобильного устройства, крадет хранящуюся на нем информацию и самостоятельно меняет настройки. Киберпреступники могут удаленно управлять его действиями через бот в мессенджере Telegram.

Авторы трояна продают его всем желающим в трех комплектациях. В зависимость от набора функций стоимость вредного алгоритма составит от 25 до 100 долларов. Исходный код хакеры оценили в 650 долларов.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют Android-пользователям не взаимодействовать с неофициальными магазинами приложений. По их данным, в Google Play данная угроза отсутствует.

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