Найден опасный способ распространения вирусов на Android-смартфонах

Эксперт по безопасности ESET Лукас Стефанко (Lukas Stefanko) обнаружил, что разработчики мобильных приложений обманывают пользователей, подделывая количество загрузок в магазинах. Об этом способе продвижения опасных программ сообщается в блоге компании.

Создатели программного обеспечения вписывают в поле для имени разработчика фальшивое количество загрузок. Таким образом рядовые пользователи видят имя приложения, а ниже — огромные цифры, которые якобы указывают на популярность программы. Псевдорейтинг может исчисляться миллиардами ненастоящих установок.

Однако эксперт проанализировал большинство алгоритмов, использующих подобный трюк «накрутки», и пришел к выводу, что большинство из них являются рекламными и не несут никакого полезного функционала.

При этом простой метод оказался очень эффективным: пользователи, как правило, склонны доверять очень популярным программам, так как считают их безопасными. Потенциально их доверчивостью могут воспользоваться злоумышленники (сейчас данный метод продвижения киберпреступниками не используется).

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Чтобы обезопасить свой гаджет от вредных алгоритмов, специалисты рекомендуют обращать внимание на дополнительную информацию о приложениях, предоставляемую Google, и отзывы юзеров. Если реальное число скачиваний невелико, то эксперты не рекомендуют доверять программе. Также следует обратить внимание на то, что Google Play не раздает значки верификации: программы, выдаваемые за «лицензионные», являются фальшивыми.

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