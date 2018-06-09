Интернет и СМИ
 
Последние новости
В МВД опровергли уничтожение архивных карточек репрессированных в СССР
Овечкин отметил победу в финале Кубка Стэнли
В Сомали застрелили американского спецназовца
США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»
Россиянин притворился военным и обокрал десятки квартирных хозяев
Маккейн раскритиковал Трампа за призыв вернуть Россию в G8
«Реал» назвал цену Роналду
Двое россиян погибли на отдыхе в Турции
Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева
Новости партнеров

Обнаружен уничтожающий конкурентов опасный вирус «БабаЯга»

Перейти в «Мою Ленту»

Исследователи безопасности компании Defiant обнаружили вредоносное ПО BabaYaga для взлома сайтов на базе WordPress, которое умеет защищать себя от других зловредов. Об этом они сообщили в своем блоге.

Эксперты предполагают, что за разработкой BabaYaga стоят русскоязычные хакеры. Это вредоносное программное обеспечение появилось довольно давно, однако последнее обновление сделало его серьезным противником для администраторов сайтов.

Зараженные страницы перенаправляют пользователей на маркетинговые ссылки: если жертва покупает по ним товар, то хакеру достается процент от выручки магазина. По словам специалистов, BabaYaga состоит из двух модулей: один внедряет спам в уязвимые сайты, а второй — модуль бэкдора — позволяет злоумышленникам контролировать зараженную страницу в любое время.

В отличие от других подобных вирусов, BabaYaga умеет самостоятельно обновлять сайт жертвы, а также удалять конкурирующие вредоносные программы. Эти возможности напрямую связаны со способностью вируса вводить спам в уязвимые сайты. Так как большая часть основных функций ПО выполняется вместе с загрузкой WordPress, требуется, чтобы оно работало правильно. «Если что-то ломает WordPress, скрипты зловреда не выполняются при посещении страницы», — заявили эксперты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мошенники прикинулись госпорталом и поймали тысячи любителей халявы
Новейший опасный вирус стал еще опаснее
Новейший ботнет заразил десятки тысяч устройств по всему миру
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:22 8 июня

Русский разгуляй

Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
16:42 8 июня

Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно

10:36 8 июня

Ведущий назвал популярное шоу «тошнотворной грязью в бикини» и снискал поддержку

17:15 8 июня

Австрийский журналист пожаловался на хитрость Путина

Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
13:49 8 июня

53-летний женоненавистник прорекламировал в сети одиночество и стал посмешищем

17:05 7 июня

Новый логотип булочной от Лебедева засмеяли и усовершенствовали

17:05 8 июня

Британские журналисты пожаловались на слежку в России

Интернет и СМИ00:10 7 июня

«Некоторые шагнули за всякие пределы наглости»

Telegram борется с властями. Но внутри него идет своя война
14:45 8 июня

Лавочник вывесил табличку «Геям вход запрещен» и поплатился

15:41 8 июня

Американский телеведущий и шеф-повар покончил с собой

08:02 8 июня

Доктор диагностировал рак по телевизору и спас жизнь девушки

Россия
«Если есть нужные связи и нужные контакты»
Могут ли прямые линии с президентом помочь россиянам
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Вваливались в камеру чудовища»
В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
Уничтожение данных о репрессированных назвали варварством
Медведев признал кривизну регулирования процессов в России
В Москве назвали перехват российского корабля украинским Ан-26 анекдотом
Россиянин пожаловался на искажение своего вопроса для Путина
Все материалы
Мир
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Евросоюз рассказал о судьбе России в «Большой восьмерке»
Российский суд заочно арестовал «криптовалютного короля» Винника
Италия захотела возвращения России в «Большую восьмерку»
Трамп захотел добавить Россию в G7
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»
Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
Все материалы
Бывший СССР
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
В Киеве рассказали о завозе «англоязычных боевиков» в Крым
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Украинцы похвастались бегством российского корабля от транспортного самолета
Раскрыт план украинских националистов сжечь Януковича заживо
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Матвиенко посетила научные лаборатории компании BIOCAD в Петербурге
Глава Сбербанка ополчился на деньги в карманах
«Газпром» решил спасти свое имущество от Украины
На Украине нашли газ
Все материалы
Силовые структуры
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Боец отправил подростка в кому за нецензурные песни под гитару
В Челябинске задержали обстрелявшего гимназию
Топ-менеджеру «Роснано» нашли новое обвинение перед выходом из СИЗО
Обливший подругу кислотой отвергнутый россиянин осужден на 14 лет
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Все материалы
Наука и техника
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Инъекция превратила мирных пчел в смертельно опасных насекомых
Названа причина самой смертоносной эпидемии в истории
Доказана неизбежность глобальной катастрофы
Падение Луны на Землю показали на видео
Все материалы
Спорт
Финальный матч первенства России 1912 года. Встречаются сборные Москвы и Санкт-Петербурга. Лан, прорвавшись, очутился лицом к лицу с голкипером Борейша, который, не ожидая удара, сам выбегает на мячИмперский матч
Русский футбол родился, чтобы отвлечь рабочих от революции и пьянства
Сборная Аргентины привезла на ЧМ в Россию три тонны продуктов
Определились финалисты плей-офф Единой лиги ВТБ
Джефф Монсон променяет гражданство США на депутатское кресло
«Реал» назвал цену Роналду
Разницу в доходах Шараповой и Уильямс объяснили цветом кожи
Трамп решил помиловать Мохаммеда Али
Все материалы
Культура
Лето ваших надежд
Кино недели: от «Мира Юрского периода 2» до Серебренникова о Цое и Науменко
Познала белый свет
По каким фильмам мы запомним Киру Муратову
«Я свою психику от фон Триера оберегаю»
Владимир Толстой о сожжении книг и границах дозволенного
Гай Ричи снял историю про русских гопников и Смолова к чемпионату мира
Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер
Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время чемпионата мира
Раскрыта причина запрета концертов Земфиры во время чемпионата мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Русский разгуляй
Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Некоторые шагнули за всякие пределы наглости»
Telegram борется с властями. Но внутри него идет своя война
Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно
Австрийский журналист пожаловался на хитрость Путина
53-летний женоненавистник прорекламировал в сети одиночество и стал посмешищем
Британские журналисты пожаловались на слежку в России
Все материалы
Ценности
От Сократа до домкрата
Как и почему мужчинам разрешили показывать соски
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Сорвиголова
Спортивный родстер Porsche выносит мозг и диагноз московской жизни
Максим Галкин удивил журналистов новой прической
Люди начали набивать необычные татуировки на лице из-за Меган Маркл
В Великобритании ополчились на антивозрастную косметику
Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Названы запрещающие провозить секс-игрушки страны
Двое россиян погибли на отдыхе в Турции
Неадекватная пассажирка потребовала остановить самолет на ходу
Двойника Ким Чен Ына засекли в аэропорту Сингапура
Все материалы
Из жизни
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Американец вернул клиенту забытый лотерейный билет на миллион долларов
Полицейский перевез пенсионера через дорогу на спине
Похороненный заживо младенец восемь часов пролежал под землей и выжил
Трехлетний китаец скормил новорожденному брату три шурупа
Все материалы
Первая встреча с Audi Q8
Лично знакомимся с флагманским кроссовером в китайской «кремниевой долине»
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года — 2018»
Топ-25 самых популярных машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мае 2018 года
«Иж» на гусеницах выставили на продажу за три миллиона рублей
Jaguar E-Pace обновился и получил в России новый мотор
Duster получил новые дизели
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы