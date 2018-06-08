Мошенники прикинулись госпорталом и поймали тысячи любителей халявы

Специалисты компании Group-IB раскрыли мошенническую схему, прикрывавшуюся фальшивыми страницами браузеров и государственных порталов. Как сообщается на официальном сайте , число жертв преступников исчисляется сотнями тысяч.
Ссылки на подставные сайты рассылались через спам-сети. Так, поддельный сервис «Активный гражданин» предлагал пользователям сумму более 65 тысяч рублей за прохождение опроса и платную активацию аккаунта (взнос составлял 170 рублей). При этом мошенники утверждали, что действуют по специализированному «Регламенту проведения дистанционного опроса граждан».
После оплаты «взноса» злоумышленники предлагали новые расходы: заверение реквизитов, активация цифровой подписи и так далее. За фальшивые услуги требовалось заплатить от 350 до 1730 рублей.
Страницы браузеров, таких как Safari, Opera и Google Chrome, созданные мошенниками, обещали жертвам плату за участие в маркетинговой акции. За получение «премии» от трех до 200 тысяч рублей следовало заплатить комиссию через сервис e-pay.
Целью киберпреступников стали жители России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Интерфейс порталов не только имитировал настоящие страницы, но и изменялся в зависимости от локации юзера и его предпочтений. Всего эксперты обнаружили два десятка подобных ресурсов. По предварительным оценкам, число пострадавших от действий мошенников может достигать 300 тысяч человек. Объем возможного заработка преступников пока неизвестен.