Пострадавшие от компьютерных вирусов получат миллионные компенсации

Компания CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности, пообещала выплатить до одного миллиона долларов пользователям, пострадавшим от компьютерных вирусов. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы.

Такая сумма является гарантийной для всех клиентов, имеющих полный пакет подписки на антивирусное обеспечение Falcon EPP. Если защитная программа даст сбой и файлы пострадают, пользователи могут претендовать на страховую премию.

Однако специалисты фирмы оговаривают, что крупная сумма не выдается наличными. Клиенты смогут использовать ее для покрытия трат, которые несет кибератака. Среди них называются юридические консультации, судебные и почтовые расходы, покрытие средств, потерянных из-за атаки на кредитные карты или вымогательства мошенниками.

Условия получения гарантии с клиентами не обсуждаются: CrowdStrike предлагает либо воспользоваться услугой, либо полностью отказаться от нее. Компания назвала этот принцип «возьми или оставь».

Ранее IT-компания SentinelOne предлагала оплачивать выкуп, если ее клиенты окажутся жертвами мошенников-вымогателей. Однако эта программа страхования пользователей была свернута. А в начале июня разработчик вредоносного программного обеспечения Sigrun бесплатно отдал русскоязычным юзерам, пострадавшим от вируса, дешифровщик файлов.

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