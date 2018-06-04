Создатели опасного вируса предложили «лечить» россиян бесплатно

Разработчик вредоносного ПО Sigrun бесплатно предоставил пострадавшим от вируса россиянам дешифровщик файлов. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алекс Свирид (Alex Svirid) в Twitter.

«Автор вируса Sigrun бесплатно расшифровывает файлы юзерам из некоторых стран бывшего СССР (с русским языком в качестве основного)», — написал Свирид. Его слова также проиллюстрировал другой известный специалист под ником S!Ri.

Эксперт по кибербезопасности предоставил скриншоты писем, которые получали американские и российские жертвы вируса. От первых злоумышленники требовали выкуп в размере двух с половиной тысяч долларов в криптовалюте (около 155 тысяч рублей). При этом российскому пользователю хакеры согласились помочь бесплатно.

Издание Bleeping Computer предположило, что за созданием вируса стоят программисты из России. Они могут помогать русскоговорящим пользователям, чтобы избежать лишних гонений со стороны властей.

Вредоносное ПО Sigrun шифрует файлы на компьютере жертвы, а затем требует у владельца ПК выкуп. Чтобы обезопасить устройство от атаки хакеров, специалисты советуют своевременно создавать резервную копию всех данных, которая может быть восстановлена в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, эксперты обращают внимание на обязательное наличие антивирусных программ.

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