В МВД предложили без суда ограничивать права водителей и отказаться от арестов

Представители МВД России предложили скорректировать Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разрешить инспекторам без суда ограничивать действие водительских прав и отказаться от административных арестов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Новую редакцию КоАП обсуждали 20 июня на научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Большинство экспертов признали устаревшим действующий кодекс, принятый 17 лет назад. 46 процентов составов действующего кодекса находятся в компетенции МВД. По статистике МВД, в 2018 году ведомство привлекло граждан к ответственности 140 миллионов раз, из них 131 миллион — ГИБДД.

Государство уже не способно администрировать такое количество правонарушений, считает глава административно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов. Он заявил, что надо радикально сократить их число, оставив «наиболее опасные». Газизов также выступил за расширение полномочий инспекторов ДПС. Он привел в пример судебных приставов, которые могут без суда ограничить действие водительских прав. «Он [инспектор] мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования», — пояснил Газизов. При этом речь не идет о лишении прав — такое решение может вынести только суд.

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Газизов также предложил полностью отказаться от административного ареста, предусмотренного КоАП, охарактеризовав идею как «провокационную». Он пояснил, что мест для содержания арестованных не хватает. Первый заместитель главы МВД Александр Горовой в ответ на инициативу сказал: «Мы не готовы к этому». Статс-секретарь ведомства Игорь Зубов ответил, что «надо думать».

Для наказания юридических лиц Газизов предложил ввести не фиксированные, а оборотные штрафы, чтобы повысить размер штрафных платежей. Замначальника ГИБДД Виктор Кузин предположил, что можно сократить число составов для юрлиц, оставив только «самые серьезные».

«Это непростой вопрос: если мы сокращаем количество составов правонарушений, надо подумать, как мы будем обеспечивать соблюдение обязанностей», — отметил он. Проблему, связанную с чрезмерной загрузкой судей административными делами, подтвердил профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) Борис Россинский. Он отметил, что если нагрузка на суды сократится, она вырастет у сотрудников ГИБДД, которые будут рассматривать правонарушения.

Ранее стало известно, что российским водителям, которые регулярно нарушают ПДД или были лишены водительских прав, решили запретить пользоваться сервисами каршеринга. Представители каршеринговых компаний поддержали инициативу, но предупредили, что может появиться нелегальный рынок продажи водительских аккаунтов.

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