В России резко выросла продажа поддельных документов

Количество сайтов, торгующих поддельными документами, последние три года увеличивалось. Об этом в четверг, 23 мая, пишут «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор.

За первые четыре месяца этого года заблокировано 4,6 тысячи ресурсов по продаже фальшивых российских и заграничных паспортов, водительских прав, СНИЛС и других удостоверений и бумаг. За этот же период в 2018 году был закрыт доступ только к тысяче таких сайтов.

«В 2016 году было заблокировано около 2,2 тысячи сайтов или отдельных указателей страниц сайтов. В 2017-м — около 5 тысяч сайтов. В 2018 году этот показатель вырос до 7,8 тысячи сайтов», — добавили в ведомстве.

Статистика МВД также демонстрирует рост этого вида мошенничества. По данным полиции, пик раскрываемости подобных преступлений пришелся на 2017 год, когда было выявлено более 36 тысяч случаев подделки или использования поддельных документов и задержано 16,8 тысячи человек. В 2018-м было на 200 случаев и задержанных меньше.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!