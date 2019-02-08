Самозванец два года проработал пластическим хирургом и попался

В Румынии задержали мошенника, несколько лет выдававшего себя за пластического хирурга. Об этом сообщает информационный портал Romania Insider.

Маттео Полити (Matteo Politi) в 2016 году прибыл в страну из Италии, где окончил всего восемь классов и работал парковщиком. Поддельные документы о медицинском образовании он приобрел в Косово. Новоиспеченный врач активно рекламировал себя в соцсетях под именем Мэттью Моуд (Matthew Mode) и утверждал, что он доктор с мировым именем, получивший образование в США и оперировавший звезд.

В Бухаресте мужчина сумел устроиться сразу в четыре частных клиники пластической хирургии, где проводил разнообразные операции и косметические процедуры вроде инъекций ботокса. Успех Полити одна из его коллег, пластический хирург Адина Альбертс, объясняет умением поддержать грамотную беседу на медицинскую тематику: «Он прекрасно разговаривал о медицине, в речи слышался профессионализм. Но во время работы в операционной я и мои медсестры заметили, что что-то с ним явно не так».

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Медсестры не раз подмечали за Полити нетипичное поведение для врача: он недостаточно тщательно мыл руки и неправильно надевал перчатки перед операцией. За хирургом усилили надзор и убедились в отсутствии у него профессиональных навыков. Мужчина попытался сбежать, его задержали на границе с Венгрией.

В 2011 году в Италии Полити уже был судим за врачебную деятельность без лицензии, что и заставило его сменить имя. Каким образом его приняли на работу в Румынии без регистрации в местном профсоюзе докторов и подтверждения квалификации, неизвестно.

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