ГИБДД заявила о готовности отказаться от бумажных прав

Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России рассчитывает на введение электронных прав с 2020 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников.

По его словам, система технически готова к отказу от бумажных документов — ведомство ведет электронную базу с 2011 года. На данном этапе осталось нормативно закрепить это.

Черников утверждает, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами.

Для граждан отказ от бумажных прав также будет выгоден, поскольку будет не обязательно возить с собой права или свидетельство о регистрации машины. При этом, по словам Черникова, ранее выданные водительские удостоверения останутся действительными.

4 февраля ГИБДД анонсировала масштабную реформу дорожных знаков в масштабах страны. В проект национальных и межгосударственных российских ГОСТов внесли новые уменьшенные типы знаков. Отмечается, что они будут дешевле в производстве, также несколько знаков могут быть совмещены на одной опоре.

В декабре 2018 года Черников назвал «хорошей инициативой» идею введения обязательной пересдачи теоретического экзамена при замене водительских прав, проводимой раз в десять лет. Однако, подчеркнул он, этот вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов». Позднее в ГИБДД открестились от идеи переэкзаменовывать водителей.

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