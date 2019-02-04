В России анонсировали масштабную реформу дорожных знаков

В проект национальных и межгосударственных российских ГОСТов внесли новые уменьшенные типы дорожных знаков, сообщили «Известиям» в ГИБДД.

Эксперимент с их внедрением проводился в Москве с 2017 года по инициативе столичных властей на узких улицах в центре города и был признан успешным.

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Так, к примеру, для знака «Парковка» минимальный допустимый размер будет уменьшен почти вдвое: с 60x60 до 35x35 cантиметров.

Кроме уменьшения, новые стандарты предполагают возможность совмещения нескольких знаков на одной опоре.

Эксперимент в Москве проводился на основании исследования видимости уменьшенных уличных табличек, проведенного в 2014-2015 годах Московским автодорожным институтом совместно с Центром организации дорожного движения. Оно показало, что такие изменения не снижают уровня безопасности на дорогах.

Распространить новшество на всю страну в конце 2016 года, как пишет газета, предложил вице-премьер Игорь Шувалов.

Уменьшенные знаки можно вешать на дома, если места для них не хватает на дорогах. Они также будут стоить дешевле существующих.

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