Знаки на российских дорогах начнут самостоятельно менять разрешенную скорость

На российских автомагистралях и скоростных дорогах появятся знаки, которые самостоятельно начнут изменять максимально разрешенную скорость движения, сообщили «Известиям» в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ).

Оптимальная планка будет задаваться конкретными погодными условиями: осадками, видимостью.

Для использования подобных интеллектуальных транспортных систем не потребуется принятия нового закона. Конкретные требования к их работе содержатся в ГОСТе, разработанном РОСДОРНИИ, — «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования».

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Стоимость динамических знаков в 5-10 раз больше обычных. Их внедрение является частью многолетнего плана правительства по снижению уровня смертности на дорогах: к 2024 году — втрое от нынешнего, к 2030 году — почти до нуля.

1 июля в России были введены несколько новых дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» — запрет на проезд машин, экологический класс которых ниже обозначенного на указателе.

15 мая сообщалось, что в МВД предложили снять с водителей обязанность устанавливать знак «Шипы» на машинах с шипованными шинами, ответственность за неисполнение которой была заметно ужесточена в апреле 2017 года.

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