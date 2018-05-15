МВД предложило отказаться от знака «Шипы»

МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» на машинах. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных актов во вторник, 15 мая.

По мнению авторов документа, это требование потеряло актуальность, так как динамические характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов. Их перечень приводится в пояснительной записке к проекту. Это конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации, и другие.

Как отмечают авторы документа, установка знака «Шипы» не поможет другим водителям однозначно судить о том, как будет двигаться автомобиль, «особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий». Также в МВД полагают, что знак на заднем стекле автомобиля зачастую ограничивает обзор с места водителя, что небезопасно.

20 февраля стало известно, что полицейскому ведомству вновь пришлось опровергать информацию об издании приказа, якобы обязывающего водителей автотранспорта пользоваться защитными шлемами.

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