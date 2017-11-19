Наклейку со знаком «Шипы» переделали в мем с высокоморальным медведем

Пользователи интернета оценили появившуюся в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена наклейка со знаком «Шипы» на заднем стекле автомобиля. Знак переделан в популярный мем с медведем. Снимок был размещен в паблике «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте».

Большинство юзеров посмеялись над задумкой владельца Opel, а некоторые поинтересовались, где можно купить подобную наклейку. Еще один пользователь прикрепил к своему комментарию фото другой машины с аналогичной наклейкой, которое также было сделано на улице в Воронеже. Другие юзеры принялись обсуждать жесткие правила, касающиеся использования знака «Шипы».

Начиная с 4 апреля этого года сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя на 500 рублей в случае езды на шипованой резине при отсутствии знака «Шипы». Знак должен представлять собой равносторонний треугольник с длиной стороны не менее 20 сантиметров, с внутренним контуром красного цвета и крупной буквой «Ш» в центре треугольника. Его фон должен быть белым.

Знак должно быть хорошо видно на расстоянии от 20 метров и более.

Мем с медведем, который кричит из кустов «Шлюха!», получил широкое распространение в Рунете еще в 2012 году. Тогда российская художница под ником Мадам Фортуна нарисовала мини-комикс с историей о спортсменке, которая решила раздеться из-за жары, и медведе, который, заметив это, обвинил девушку в развратном поведении.