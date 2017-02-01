Задорно танцующий Винни-Пух покорил соцсети и стал вирусным мемом

Задорный танец диснеевского медвежонка Винни-Пуха под песню Hotel Room Service американского рэпера Pitbull покорил пользователей сети и стал вирусным мемом. В Twitter появились сотни видеороликов с анимированным медведем.

«Когда серийный убийца говорит: "Еще одно движение, и я прикончу тебя". А я такой...»

Каждый ролик с танцующим Винни-Пухом начал собирать десятки тысяч просмотров, вызывая восторженные комментарии пользователей социальной сети. «Видео с Винни-Пухом сделали мой день, не могу перестать смотреть на это», — поделился впечатлениями один из них.

«Каждый раз смотря на танцующего Винни-Пуха, не могу оторвать глаз от его ножек», — поддержал его другой.

Многие юзеры начали экспериментировать, и в Twitter начали появляться ролики, в которых сказочный медвежонок танцует под самую разнообразную музыку.

— Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 30 января 2017, 21:03

Некоторые, воспользовавшись вирусной популярностью нового мема, решили высказать свой протест против действий президента США Дональда Трампа, который подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.