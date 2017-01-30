Кривляния Вайноны Райдер стали мемом

В сети обсуждают мимику актрисы Вайноны Райдер во время вручения премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучший актерский состав в драматическом сериале».

Коллега по сериалу «Очень странные дела» актер Дэвид Харбор произнес благодарственную речь, во время которой на лице актрисы можно было прочитать сначала недоумение, а затем удивление и удовлетворенность. После нескольких слов актера Райдер все-таки улыбнулась.

Пользователи соцсетей принялись обсуждать, что же такого происходило в голове женщины во время получения премии. Многие согласились, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США подобные эмоции испытывает каждый американец.