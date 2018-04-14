В России нашли дорожные знаки на срубленных ветках

Подрядчики установили на автомобильной трассе в Самарской области дорожные знаки, использовав в качестве основания срубленные ветки. Об этом местные жители рассказали порталу 63.ru.

«Ну как установили... Просто в землю воткнули», — пожаловался собеседник издания.

По его словам, знаки на ветках, ограничивающие скорость, появились около недели назад.

В подписях к снимкам отмечается, что знаки закреплены на ветках с помощью проволоки. «Ситуация явно неоднозначная», — заключает 63.ru.

В марте сообщалось о пензенском велосипедисте, которого оштрафовали за наезд на дорожную яму и причинение ей повреждений. По словам мужчины, он возвращался с работы домой и влетел в неогороженную и засыпанную снегом дорожную яму. В результате пензенец получил ушибы и повредил свой велосипед: сломал три спицы переднего колеса и задний переключатель. В ГИБДД ему назначили штраф в размере 800 рублей, но позднее суд заменил наказание устным замечанием.

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