В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку машин

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документы предлагают упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей за затемнение стекол сверх регламентных норм.

По мнению авторов инициативы, тонирование стекол в автомобиле позволяет экономить на работе кондиционера в летний период, а также защищает от света фар встречных машин и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу. Они также указывают на то, что в затемненном автомобиле водители и пассажиры чувствуют себя более комфортно.

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе из-за внешних условий. Это приводит к тому, что даже законопослушные граждане могут получить штраф.

Поправки к КоАП, ужесточающие, в частности, наказание за избыточную тонировку автомобильных стекол, в апреле 2011 года утвердил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России. Согласно требованиям ГОСТа, светопропускание передних боковых стекол должно быть не менее 70 процентов, а ветрового стекла — не менее 75 процентов.

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