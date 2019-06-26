Путин высказался о качестве российских дорог

Президент Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало. Его цитирует РИА Новости в среду, 26 июня.

По его словам, положительная тенденция наблюдается сегодня на трассах и дорогах федерального значения. Он уточнил, что за последние четыре года общая протяженность дорог высшей категории увеличилась на 2423 километра.

Глава государства добавил, что доля региональных дорог, которые бы соответствовали нормативным требованиям, не дотягивает даже до половины.

Отдельно Путин затронул тему видеофиксации на опасных участках дорог. По его мнению, не следует прятать в этих местах камеры, так как это не способствует главной задаче — снижению аварийности.

«Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. Прошу навести здесь порядок», — заключил российский лидер.

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