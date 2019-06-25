На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей

Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал вице-премьер Максим Акимов.
По его словам, финансовой модели ВСМ пока нет, так как нет проекта и предварительного технико-экономического обоснования. Однако Акимов рассказал, что есть идея пропустить ВСМ через Великий Новгород, что потребует сделать небольшой крюк.
В апреле сообщалось, что по ВСМ поезда из Москвы в Петербург будут преодолевать расстояние в два раза быстрее «Сапсанов». Так, если обычные поезда проезжают его за девять часов, «Сапсаны» — за четыре, то по ВСМ из Москвы в Петербург можно будет попасть за два часа.
Проект этой магистрали впервые появился в 2015 году. Тогда же он был внесен в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.
Однако в последние годы в России в качестве первого проекта ВСМ готовили дорогу между Москвой и Казанью. В апреле 2019 года стало известно, что президент страны Владимир Путин не согласовал строительство этой магистрали, однако одобрил проектирование ВСМ из Москвы в Петербург. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщил, что вопрос создания маршрута в Казань окончательно не решен, и изучение экономической целесообразности этого проекта будет продолжено.