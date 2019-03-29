Путин отклонил спорный мегапроект

Президент России Владимир Путин отклонил проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Железнодорожным и Гороховцом, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань. Об этом стало известно на встрече президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их данным, глава государства считает проект железнодорожной магистрали нецелесообразным. Он склоняется к строительству альтернативной платной автодороги. В то же время президент поручил разработать проект ВСМ Москва—Петербург, где, по его мнению, более надежный пассажиропоток.
Совещание по ВСМ с участием президента, глав причастных ведомств и гендиректора РЖД Олега Белозерова назначено на 11 апреля. На нем будет озвучено формальное решение, подчеркнули источники.
В конце января власти одобрили строительство первого участка ВСМ Москва — Казань (до Нижнего Новгорода). В середине марта правительство выдало положительное заключение на проект по строительству.
В декабре 2018-го о возможной нерентабельности проекта заявил министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов. Окупаемости, по его мнению, не получится достичь даже за счет продления магистрали до Китая, как это предполагалось изначально. В ноябре Путин поручил правительству еще раз проработать проект магистрали.
Проект ВСМ Москва — Казань был разработан в 2013 году. Предполагалось, что общий объем инвестиций составит примерно триллион рублей (в дальнейшем сумма выросла до 1,65 триллиона), а строительство займет несколько лет. Однако к его реализации за это время так и не приступили.