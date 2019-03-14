Правительство одобрило спорный мегапроект

Правительство выдало положительное заключение на проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Нижним Новгородом. Об этом в четверг, 14 марта, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, проект трассы поддержали как минимум два высокопоставленных чиновника: профильный вице-премьер Максим Акимов и премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь соответствующий доклад направлен на подпись президенту Владимиру Путину.

Материалы по теме Построят всех Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого

Единогласной позиции в правительстве относительно целесообразности строительства этой и других ВСМ в России нет. Ранее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов неоднократно высказывался против подобных проектов.

По его мнению, потенциальный пассажиропоток на магистралях будет недостаточным, чтобы окупить затраты. Экономически целесообразной может быть только трасса между Москвой и Санкт-Петербургом. Президент в целом поддерживает строительство, пишет газета, но при условии, что главными подрядчиками выступят российские компании и затраченные на проект деньги останутся в стране.

Изначально власти собирались построить ВСМ от Москвы до Казани, о соответствующих планах Путин объявлял в 2013 году. Но впоследствии реализация проекта неоднократно задерживалась и откладывалась. Помимо этого, звучали предложения продлить трассу до Китая, против нее также выступал Силуанов, считая проект нецелесообразным. Участок между Москвой и Нижним Новгородом может стать частью более протяженной трассы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!