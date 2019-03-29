В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, появившаяся ранее в ряде СМИ информация о том, что Путин отклонил данный проект, не соответствует действительности. Песков пояснил, что в настоящее время прорабатываются различные варианты, и никаких окончательных решений пока не принималось.

Он добавил, что работа по проекту строительства ВСМ представляет собой «сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью, с кумулятивным эффектом для экономики регионов». «Поэтому, конечно, с бухты-барахты принимать решения было бы неверно», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Путин отклонил проект по строительству ВСМ между Железнодорожным и Гороховцом, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань. Отмечалось, что президент якобы считает проект железнодорожной магистрали нецелесообразным и склоняется к строительству альтернативной платной автодороги.

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