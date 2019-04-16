Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, положительная резолюция главы государства стоит на письме временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы РЖД Олега Белозерова. Ожидается, что соглашение о строительстве трассы может быть подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
При этом президент не одобрил строительство аналогичной магистрали между Москвой и Казанью. Ее стоимость ранее оценивалась в 1,7 триллиона рублей. Будет ли проект ВСМ до Петербурга реализован вместо трассы до Казани, неизвестно.
Проект ВСМ по маршруту Москва-Санкт-Петербург был впервые разработан в 2015 году. Тогда же он был внесен в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Предполагается, что магистраль позволит увеличить пассажиропоток между городами до 33 миллионов человек в год и сократить время в пути до двух часов вместо нынешних четырех.
При этом ВСМ не вошла в итоговый план комплексной модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года, подготовленный в рамках майского указа президента, хотя была упомянута в первоначальной версии документа.