Мегапроекты назвали недостаточными для экономического прорыва России

Реализации запланированных российским правительством инфраструктурных мегапроектов может оказаться недостаточно для обеспечения населения и бизнеса необходимыми транспортными связями. К такому выводу пришли авторы доклада «Мониторинг экономической ситуации в России» от Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По мнению экономистов, реализация последних мегапроектов в области инфраструктуры и транспорта, в частности входящих в комплексный план правительства до 2024 года, призвана решить две основные задачи: создание или улучшение условий для внешней торговли России и транзита товаров через ее территорию, а также улучшение экономической и социальной обстановки в регионах.

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Однако, отмечают авторы, проекты представляют собой «лишь малую долю тех усилий, которые необходимы для того, чтобы преодолеть нехватку транспортных связей на российском пространстве». По их мнению, государству предстоит еще многое сделать для полноценного развития транспорта в стране.

В частности, правительству стоит сконцентрироваться на связи региональных центров и крупных городов между собой, «на обеспечении связности сети в регионах с высокой плотностью населения и на расшивке узких мест», — говорится в докладе. По мнению его авторов, наиболее разумное решение — реконструкция или строительство региональных аэропортов в условиях растущего спроса на авиаперевозки.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года, был принят осенью 2018 года. Он включает строительство нескольких автомобильных трасс, высокоскоростных железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути, строительство российских участков коридора Европа — Западный Китай. На реализацию плана, по расчетам Минфина, потребуется более шести триллионов рублей.

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