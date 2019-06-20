Путин назвал виновных в дорогих авиабилетах

Президент России Владимир Путин раскритиковал рост тарифов на авиаперевозки и связал это с проблемой стоимости авиационного керосина. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии. Трансляцию на YouTube ведет телеканал «Россия 24».

Путин пояснил, что причиной этого стало упущение при заключении договора правительства с нефтяниками для стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. По словам президента, соглашение включает бензин, дизельное и моторное топливо, но не включает авиационное. В результате в 2018 году из-за роста стоимости авиационного керосина цены на билеты выросли на 9,5 процента. Глава государства выступил за включение авиакеросина в соглашение с нефтяниками.

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В марте стало известно, что цены на авиабилеты в экономклассе выросли на 7,5 процента с начала 2019 года. Темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года оказались втрое выше, чем за весь 2018 год.

В конце 2018 правительство и нефтяники договорились о заморозке розничных цен на топливо после резкого подорожания бензина и дизеля на внутреннем рынке. Затем договоренности были продлены, срок действия последних истекает 30 июня 2019 года.

По условиям соглашения, нефтяные компании покрывают внутренний спрос на топливо и не допускают локального дефицита, что привело бы к резкому росту их цен. Помимо этого, компании не должны повышать цены на бензин выше уровня инфляции. Правительство со своей стороны компенсирует нефтяникам выпадающие доходы.

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