В России резко подорожал бензин

Цена на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.

Также поднялись цены на ряд других нефтепродуктов — на газовый стабильный конденсат (на 18 процента), на сжиженные пропан и бутан (на 8,4 процента), на нефтяной кокс (на 5 процентов), на прочие нефтяные газы (на 11,8 процента). Сырая нефть подорожала за этот период на 4,5 процента.

С 3 по 9 июня, по данным Росстата, бензин подорожал в 58 регионах России. Наиболее сильный рост был зафиксирован в Кызыле (1,4 процента), Костроме и Чите (0,9 процента). В ряде городов цены снизились, например, в Севастополе (0,8 процента), Горно-Алтайске (0,5 процента), Симферополе (0,2 процента). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива увеличилась за неделю на 0,3 процента.

В мае сообщалось, что нефтяники провалили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. По соглашению с правительством, нефтяные компании должны были увеличить на внутреннем рынке поставки бензина и дизтоплива. По данным Федеральной антимонопольной службы, они не выполнили эту задачу, но одновременно увеличили экспорт продукции.

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