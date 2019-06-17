Козак изучил информацию о росте цен на бензин

Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют информацию о росте цен на бензин в отдельных регионах страны. Об этом сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает ТАСС.

Джус отметил, что информация о возможном превышении цен у независимых АЗС в некоторых сибирских и дальневосточных регионов проверяется. Однако подобные случаи единичны, а работающие там компании выполняют свои обязательства, подчекнул он.

Представитель также добавил, что в целом по стране существенного роста цен на бензин не замечено, а увеличение стоимости находится «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах резко выросли розничные цены на бензин. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку разобраться с ситуацией.

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