Медведев поручил разобраться с ценами на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с информацией о росте цен на бензин в отдельных регионах страны, сообщает ТАСС.

«Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — отметил глава правительства.

В ответ Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс (ТЭК), пообещал вечером 17 июня созвать совещание с участием представителей всех крупнейших нефтяных компаний.

Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах резко выросли розничные цены на бензин. Так, на новосибирских АЗС бензин Аи-95 в июне стоил 44,55 рубля за литр (против 43,9 рубля месяцем ранее). В Туве литр Аи-95 подорожал с 41,58 до 44,32 рубля, Аи-92 — 39,58 до 41,86 рубля. Это выше уровня цен, о котором правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями. Действие соглашения закончится в конце июня.

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