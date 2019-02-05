Цены на бензин в России начали снижаться

В России цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в среднем снизились на одну копейку, сообщает РБК со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации за период с 28 января по 4 февраля.

Больше всего цены опустились на заправках Shell. Цены на дизельное топливо стали ниже на 30 копеек, до 47,99 рубля за литр, на бензин Аи-92 — на 40 копеек, до 42,79 рубля.

Также цены на бензин снизились на сети АЗС «Астра». Аи-92 — на 6 копеек (42,66 рубля за литр), а на Аи-95 — на 4 копейки (46,66 рубля).

В январе розничные цены на бензин в России подняли на 1,7 процента для целей компенсации роста НДС. По данным на начало года, Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина для населения, уступив лишь Казахстану, где литр бензина Аи-95 стоит 30,9 рубля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!