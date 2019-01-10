Бензин в России подорожал в пределах прогнозов из-за повышения НДС

Розничные цены на бензин в России в январе выросли на 1,7 процента в соответствии с протокольным решением совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Это для целей компенсации роста НДС. На это и выросло, строго копейка в копейку», — сказал он.

Слова Аркуши подтверждаются данными ФАС, по оценкам которой рост розничных цен на бензин в регионах России с начала нового года не превысил 1,7 процента. «В ряде регионов [с 1 января] мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7 процента. Преимущественно это регионы европейской части России», — заявил ТАСС начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

Исследование рынка, проведенное агентством «Интерфакс» в регионах страны, показало, что причиной роста стоимости топлива в начале года стало увеличение НДС, как и прогнозировалось ранее.

Так, в Амурской области произошло повышение розничных цен на АЗС на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо в среднем в пределах 1,7 процента. В Якутии с 1 января также выросли цены на бензин АО «Саханефтегазсбыт» (принадлежит Якутии в лице министерства имущественных отношений). Согласно прайсу на сайте компании, цены на все виды топлива выросли на 1,2 рубля.

Цены на АЗС на Сахалине выросли на 1,6-1,7 процента. В Томской области в начале января на 1,6 процента выросли розничные цены на зимнее дизтопливо. В Хакасии в первый рабочий день 2019 года произошел рост цен на зимнее дизельное топливо (ДТ). По сравнению с 28 декабря прошлого года стоимость зимнего ДТ выросла на 0,8 рубля (1,7 процента).

По данным УФАС Карачаево-Черкесии, в республике с начала 2019 года рост цен на бензин в среднем составил 1,5 процента. В Башкирии на АЗС розничные цены на топливо выросли на 0,6-0,8 рубля. В Ставрополе цена на бензин после праздников увеличилась ориентировочно на 70 копеек за литр. На АЗС «Лукойла» в Ставропольском крае сообщили, что цена за бензин увеличилась также в пределах 70 копеек.

«Повышение цен на бензин минимальное, но неизбежное, как снег, идет во всех странах, — прокомментировал ситуацию генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Однако в нашем случае следует сосредоточиться на важных деталях: было соглашение ВИНК с правительством о "заморозке цен", и оно выполнено. При этом президент РФ информировал участников рынка, что грядет повышение НДС на 2 процента по инициативе того же правительства, что и объясняет новогоднее повышение цен на топливо в пределах 1,5-1,7 процента». Эксперт отметил, что, «судя по всему, такое повышение было заранее оговорено и, собственно, удивляться тут нечему». «При этом частники на рынке начали "мутить воду" и пытаться "ловить в ней рыбку". Я имею в виду слухи на рынке о том, что цены продолжат расти. Это является попыткой создать "кризис" на ровном месте и, конечно, в корне деструктивно», — добавил он.

В конце 2018 года на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин не исключил роста цен на бензин в начале 2019 года на 1-1,5 процента из-за повышения НДС. «Да, возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, — говорил президент о стоимости нефтепродуктов. — Я не думаю, что она будет значительной — в районе 1-1,5 процента, не более того». При этом он отмечал, что «правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем рынке, на мировом рынке».

Кроме того, Центральный банк России заявлял, что увеличение налога затронет все сферы экономики, рост цен произойдет на все товары, в том числе и автомобильное топливо, подстегнет инфляцию.

В июне 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил увеличить НДС. «Сейчас базовая ставка НДС — 18 процентов. Предлагается сделать ее 20 процентов», — заявил глава правительства. Позже министр финансов Антон Силуанов отмечал, что такое повышение НДС позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей в год начиная с 2019 года.

