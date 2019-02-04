Российский бензин оказался одним из самых дешевых в Европе

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина для населения, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

В работе учитывались цены на топливо в большинстве европейских стран (за исключением Швейцарии, Сербии, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории и Молдавии), а также в Казахстане.

Именно Казахстан занял первое место в рейтинге — литр бензина Аи-95 там стоит 30,9 рубля. На втором месте Россия (45 рублей), на третьем — Белоруссия (46,9 рубля). Самый дорогой бензин — в Нидерландах (117,7 рубля за литр).

В другом рейтинге, учитывающем объем бензина, который можно приобрести на среднюю в стране зарплату, Россия заняла только 20-е место — 825,8 литра. Первые три строчки поделили Люксембург (3113,9 литра), Норвегия (2334,1 литра) и Австрия (2214,9 литра) соответственно.

Аналогичное исследование в октябре 2018 года проводило агентство Bloomberg. В нем в расчет принимались страны по всему миру, однако данные по многим государствам отсутствовали. Россия заняла 11-е место: один галлон (3,7 литра) бензина оценили в 2,63 доллара. Возглавила рейтинг Венесуэла, власти которой субсидируют цены на бензин для граждан — один галлон там стоит 1 цент. На втором месте — Саудовская Аравия (91 цент), на третьем — Иран (1,2 доллара).

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