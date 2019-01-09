Цены на бензин начали расти

С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо. Стоимость топлива растет как на заправках крупных сетей, так и на независимых АЗС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Топливо дорожает на заправках в западной части России и на Урале. Средний рост уже составил 65-80 копеек за литр топлива. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50-70 копеек за литр, также цены растут в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях.

Материалы по теме Ну, началось Что изменилось в жизни россиян после Нового года

Основной драйвер роста цен — повышение с 1 января 2019 года НДС с 18 до 20 процентов. Еще один фактор — повышение топливных акцизов. С 2019-го акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тысячи рублей и 8,5 тысячи рублей соответственно.

Согласно ноябрьским договоренностям, нефтяникам действительно можно поднимать цены на бензин в пределах 1,7 процента. «Еще в декабре всех предупреждали, что цены вырастут, никакого сюрприза тут нет. Мы пока свои цены не поднимали — и без того были выше других. Ближе к середине января решим, посмотрим, что на бирже будет происходить», — заявил изданию владелец сети АЗС «Калина Ойл» Владимир Борисов.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что в основном сейчас бензин дорожает на заправках крупных сетей, однако скоро за ними могут потянуться и независимые игроки. Рост цен был ожидаем еще в конце прошлого года — все меры властей способствовали подорожанию, тем не менее аналитики не ждут сильного скачка цен в связи с соглашением между нефтяниками и правительством.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!