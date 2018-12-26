Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года. По его словам, рост на бензин будет, но он будет незначительным. Слова Сечина приводит ТАСС.

«Топливо есть, все нормально. Повышение цены будет небольшое, НДС и акцизы не повлияют», — уверен глава крупнейшей российской нефтяной компании. По словам Сечина, из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) цены вырастут в районе 1,7 процента.

«А акцизы не повлияют, потому что там предусмотрен демпфирующий механизм», — заверил глава госкомпании. Также Сечин объяснил обвал мировых цен на нефть, которое продолжается практически с заключения нового соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.

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«Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка (...). Мы готовы к любым ситуациям», — уверен Сечин, заверив, что никто этого падения не испугался, так как соглашение представляет из себя значительно более комплексное решение, которое стабилизирует цены на нефть в ближайшем будущем.

Благодаря соглашению с правительством о заморозке цен на бензин российские нефтяные компании смогли перестраховать свои потери от падения цен на нефть, так как заморозка цен на бензин происходила в тот момент, когда нефть находилась на годовом максимуме, а значит и цены на бензин были близки к максимумам. В результате протекционистские меры правительства привели к тому, что нефтяники выиграли при любых ценах на нефть.

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