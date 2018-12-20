Путин объяснил рост цен на бензин в России и Франции

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил разницу между ростом цен на бензин в России и во Франции. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал НТВ.

По словам президента, французские власти решили повысить цены на бензин, чтобы перераспределить полученные средства на развитие альтернативных источников энергии — солнечной и ветряной энергетики. В России же, по словам Путина, цены на бензин и дизельное топливо выросли в результате роста нефтяных цен на мировых рынках.

«Они сделали это для того, чтобы распределить таким образом ресурсы на решения других вопросов в сфере энергетической политики. Направить эти деньги на развитие альтернативных видов энергетики», — уверен президент. В России же, по мнению Путина, принципиально другая ситуация, рост цен вызван мировой конъюнктурой, а не решениями властей, правительство же, наоборот, старается сдержать рост цен.

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«Правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен и даже по их снижению. Достигли этой договоренности с основными нефтяными компаниям. Правительство борется с этим», — заявил президент, отметив успехи российского кабинета министров.

Российские нефтяные компании в связи с ростом цен на нефть, а в последствии и на бензин смогли заработать триллионы. Более того, соглашение с правительством, которое было заключено в конце ноября выгодно самим нефтяникам, так как оно замораживало цены на бензин, когда цены на нефть были на пиковых значениях. В итоге сейчас, когда цены на нефть упали ниже 55 долларов за баррель, нефтяные компании наживаются на россиянах.

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