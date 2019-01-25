«Роснефть» в 2018 году увеличила поставки топлива на российский рынок

«Роснефть» по итогам 2018 года увеличила оптовые поставки моторного топлива (бензина класса Евро-5 и дизеля) на российский рынок на 5 процентов, до 28,7 миллиона тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

В минувшем году в рамках основной торговой сессии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) «Роснефть» реализовала 5,6 миллиона тонн моторного топлива, что превысило 43 процента общего объема биржевых продаж. Данный показатель стал лучшим среди всех компаний-производителей на СПбМТСБ.

«Роснефть» реализует автобензины и дизельное топливо, объемы которых существенно превышают биржевые нормативы. За 12 месяцев 2018 года «Роснефть» продала на бирже 22,9 процента от производства бензинов (при нормативе 10 процентов) и 8,9 процента от производства дизеля (при нормативе 5 процентов).

По итогам 2018 нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» года увеличили объем производства автомобильных топлив на 2 процента до 39,1 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.