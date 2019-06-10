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Правительство начнет по-новому сдерживать цены на бензин

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С 1 июля изменятся правила компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, новый механизм позволит лучше учитывать возможные колебания цен на нефть.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60 процентов разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива (56 тысяч и 50 тысяч рублей за тонну). С 1 июля фиксированную цену снизят до 51 тысячи рублей и 46 тысяч рублей за тонну соответственно.

Поправочные коэффициенты изменят до 0,75 и 0,7 соответственно. Затраты на компенсацию составят 25-30 миллиардов рублей. Чтобы их компенсировать, с 1 сентября планируется повысить на 75 рублей налог на добычу полезных ископаемых.

Правительство заключило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин. Максимальная цена литра бензина Аи-92 была установлена на уровне 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля. Цены можно было повышать только на величину прогнозируемой инфляции.

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