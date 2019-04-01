На нефтяников захотели потратить миллиарды рублей из российских резервов

Российское правительство рассматривает возможность выделить 190 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в качестве компенсации тех средств, которые были потрачены на увеличение льгот нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам источников издания, вариант компенсации выпадающих доходов за счет средств ФНБ стоит первым в списке возможных. Два других варианта предусматривают повышение акцизов на мазут и средние дистилляты или повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников.

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В Минфине схему с изъятием средств из ФНБ не поддерживают. По словам собеседника газеты, правила использования средств фонда определены законом, а они не предполагают использование денег для компенсации выпадающих доходов.

В конце 2018 года правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на бензин, действие которого истекает 1 апреля 2019 года. По нему компании обязывались не поднимать цены на бензин выше уровня официальной инфляции. Соглашение было заключено на пиковых уровнях стоимости нефти, из-за чего российские автолюбители фактически проиграли, так как после падения цен на нефть компании не стали снижать цены на бензин.

Теперь Минфину и Минэнерго предстоит решить вопрос о компенсации убытков нефтяным компаниям при поставке бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. С начала года экспортная цена на Аи-92 и дизтопливо была выше внутренних цен, в некоторые дни более чем на 10 тысяч рублей за одну тонну.

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