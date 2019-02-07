Бензин в России снова подорожал

Средняя цена литра бензина в России выросла на 34 копейки — до 44,11 рубля, свидетельствуют данные Росстата за период с 28 января по 3 февраля.

По данным статслужбы, рост показателя связан с ежегодной актуализацией круга обследуемых автозаправочных станций (АЗС) и расходов домашних хозяйств в субъектах России.

Бензин Аи-92 теперь стоит 41,82 рубля, Аи-95 — 45,1 рубля, Аи-98 — 50,87 рубля, дизельное топливо — 47,15 рубля. При этом последние два вида подешевели на 15 и девять копеек соответственно.

За отчетный период увеличение цен на бензин отмечалось в пяти центрах субъектов России. Сильнее всего он подорожал в Тюмени — на 2,2 процента. В Москве и Санкт-Петербурге цены за прошедшую неделю не изменились.

Ранее сообщалось, что Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом начало проверку бензина Аи-92. Согласно первым результатам, примерно в десяти процентах случаев топливо не соответствует техрегламенту и ГОСТу.

В январе розничные цены на бензин в России подняли на 1,7 процента в целях компенсации роста налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов.

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