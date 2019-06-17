В России взлетели цены на бензин

В регионах России резко выросли цены на бензин. Существенный рост стоимости топлива отмечается в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, пишет издание «Тайга.Инфо».

По данным издания, в июне бензин Аи-95 в Новосибирске на заправках «Газпром нефти» подорожал с 43,9 рубля до 44,55 рубля. В то же время, по данным Новосибирскстата, стоимость Аи-92 и Аи-95 в мае не изменилась по сравнению с апрельским уровнем. Бензин Аи-98 подорожал на 0,1 процента.

Материалы по теме Признак коммунизма Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?

Согласно официальной статистике, в Туве за этот период стоимость Аи-95 выросла с 41,58 до 44,32 рубля. Аи-92 подорожал с 39,58 до 41,86 рубля. Помимо этого, стоимость топлива в мае по сравнению с апрелем увеличилась в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Омской, Томской и Кемеровской областях.

Как пишет издание Znak.com, на цены на бензин также жалуются жители Казани, Петрозаводска, Омска и Сахалина. В Карелии, в частности, цены обновили максимумы с 2018 года. Согласно Карелиястату, 10 июня в Петрозаводске бензин Аи-92 стоил в среднем 41,71 рубля — это самый высокий уровень с октября 2018 года, когда его цена была 41,4 рубля. Цены на топливо Аи-95 выросли до 45,2 рубля. До этого самая высокая цена также фиксировалась в октябре — 44,97 рубля, пишет Karelinform.ru.

Согласно данным Росстата, цены на бензин выросли в 58 регионах России в период с 3 по 9 июня 2019 года. Согласно информации ведомства, больше всего они увеличились в Кызыле (1,4 процента), Костроме и Чите (0,9 процента). Снижение стоимости бензина произошло в Севастополе (0,8 процента), Горно-Алтайске (0,5 процента), Симферополе (0,2 процента). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива увеличилась за неделю на 0,3 процента.

В мае стало известно, что нефтяники не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. Согласно соглашению, достигнутому с правительством, нефтяные компании обязывались поставлять на внутренний рынок больше бензина и дизтоплива. Однако, по данным Федеральной антимонопольной службы, они не выполнили это условие и при этом увеличили экспорт продукции.

Российское правительство в конце 2018 года заключило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин. Затем договоренности были пролонгированы, срок действия последних истекает 30 июня 2019 года. По условиям соглашения, нефтяники покрывают внутренний спрос на топливо и не допускают локального дефицита бензина и дизтоплива, что привело бы к резкому росту их цен. Помимо этого, компании не должны повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!