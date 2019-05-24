Нефтяники ослушались правительство

Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС.

В конце марта правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен на бензин до 1 июля. В рамках соглашения компании обязались поставлять на внутренний рынок на два процента больше бензина и дизтоплива, чем в прошлом году.

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Однако, по данным ФАС, нефтяники не смогли выполнить это условие. В частности, «Лукойл» недопоставил на внутренний рынок дизельное топливо, а «Газпром нефть» — бензин.

При этом в документе указывается, что одновременно нефтяные компании увеличили экспорт.

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля. Оно будет действовать до июля. Срок предыдущего соглашения истек 1 апреля.

По его условиям, нефтяные компании удовлетворяют внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизеля, что привело бы к резкому росту цен. Компании также обязались не повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

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